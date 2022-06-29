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19-летняя Елизавета Нугуманова показала фото в вызывающем наряде из Дубая

19-летняя Елизавета Нугуманова показала фото в вызывающем наряде из Дубая
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19-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как провела отпуск в Дубае (ОАЭ). Она выложила снимок в вызывающем наряде.

«Без фильтров. Как там ярко… Дубай», — подписала она фотографию.

Фото: из личного архива елизаветы нугумановой

В комментариях подписчики восхитились красотой Елизаветы.

Напомним, до сезона-2021/2022 включительно Елизавета Нугуманова занималась в группе тренера Евгения Рукавицына. Затем Нугуманова обвинила Рукавицына в оскорблениях и угрозах по причине лишнего веса, после чего ушла из его группы. Вскоре после этого Елизавета заявила о преследованиях со стороны тренера.

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