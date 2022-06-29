Американский журналист: дочь Тутберидзе и её партнёр пройдут просмотр в федерации США

Американский журналист Дэвид Лис сообщил, что российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, завтра, 30 июня, пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США. Об этом журналист сообщил в принадлежащем ему «твиттере» The Skating Lesson. Напомним, Дэвис является дочерью заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место. Также посмотрите видео, как Александра Трусова приземлила выброс в два оборота:
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