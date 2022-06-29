Лайшев: ради бога, пусть Дэвис и Смолкин выступают за США. Будут послами российских мыслей

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о возможной смене гражданства российским танцевальным дуэтом Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

Ранее американский журналист сообщил, что Дэвис и Смолкин завтра пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США. Диана, дочь тренера Этери Тутберидзе, родилась в США. Там сейчас проводит отпуск её мама.

«Других причин, по которым Этери Тутберидзе задерживается в США, нет. Это право ребят выступать за другую федерацию, ради бога, пусть выступают. Они могут показывать всё мастерство где угодно и всё равно будут послами российских идей, мыслей, нашей сборной команды, нашей страны. То, что Этери сделала для нашей страны, говорит о том, что нам сомневаться в ребятах не стоит. Мы должны быть более демократичны, чем все остальные. Когда наши карты все вскрыты, лучше нас на земле, лучшей страны, чем России, нет. Я абсолютно спокойно отношусь к решению ребят соревноваться за другую федерацию», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.