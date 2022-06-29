Тарасова: Дэвис и Смолкин пройдут просмотр в США? Сплетнями заниматься неохота

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможной смене гражданства российским танцевальным дуэтом Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

Ранее американский журналист сообщил, что Дэвис и Смолкин завтра пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США. Диана, дочь тренера Этери Тутберидзе, родилась в США. Там сейчас проводит отпуск её мама.

«Дэвис и Смолкина пройдут просмотр в США? Я не сплетница. Ничего не знаю об этом просмотре. Да и не читала нигде. Сплетнями заниматься неохота, я не в том возрасте», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее пошли слухи о том, что в США с дочерью останется и Тутберидзе. Тарасова крайне резко отреагировала на это предположение, заявив, что подобное невозможно.