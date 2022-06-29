Диана Дэвис и Глеб Смолкин поженились 18 марта в Неваде
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Американский журналист Дэвид Лис нашёл документ, подтверждающий, что российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин поженились 18 марта в Неваде.
Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, родилась в США и имеет не только российское, но и американское гражданство. Если дуэт решил выступать за США и завтра отправится на просмотр в местную федерацию, как написал ранее Лис, Смолкину как мужу проще получить гражданство.
В отпуске Тутберидзе также находится в США у дочери, встречается с разными тренерами и хореографами, поэтому в сети появилась информация о том, что тренер также может остаться в США.
Дэвис и Смолкин дебютировали в сборной России в сезоне-2021/2022, они выступили на чемпионате Европы и Олимпийских играх в Пекине.
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