«Абсолютно жёлтая пресса». Отец Глеба Смолкина — о просмотре сына в американской федерации

Отец российского фигуриста Глеба Смолкина актёр Борис Смолкин, широко известный по роли дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня», опроверг информацию о просмотре его сына в Федерации фигурного катания США.
Ранее американский журналист Дэвид Лис сообщил в своих соцсетях, что российский танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин 30 июня пройдёт просмотр в Федерации фигурного катания США. Возможность смены гражданства Лис подтвердил свидетельством о браке спортсменов, заключённом в Неваде 18 марта. Дочь Этери Тутберидзе родилась в США, и женитьба на ней упростит процедуру для Смолкина.
«Это абсолютно жёлтая пресса», — приводит слова Бориса Смолкина «Матч ТВ».
В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин завоевали серебро чемпионата России и дебютировали в основном составе национальной команды на чемпионате Европы и Олимпийских играх.
- 29 июня 2022
-
19:37
-
18:27
-
18:06
-
17:22
-
17:18
-
16:48
-
16:24
-
14:26
-
12:51
-
11:59
-
09:01
-
08:46
-
08:21
-
00:18
- 28 июня 2022
-
23:38
-
23:12
-
22:37
-
22:14
-
20:37
-
18:58
-
18:43
-
17:38
-
11:08
-
07:41
-
07:26
- 27 июня 2022
-
17:50
-
15:37
-
12:00
-
11:50
-
08:53
-
08:45
-
08:18
- 26 июня 2022
-
23:57
-
23:36
-
18:43