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«Абсолютно жёлтая пресса». Отец Глеба Смолкина — о просмотре сына в американской федерации

«Абсолютно жёлтая пресса». Отец Глеба Смолкина — о просмотре сына в американской федерации
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Отец российского фигуриста Глеба Смолкина актёр Борис Смолкин, широко известный по роли дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня», опроверг информацию о просмотре его сына в Федерации фигурного катания США.

Ранее американский журналист Дэвид Лис сообщил в своих соцсетях, что российский танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин 30 июня пройдёт просмотр в Федерации фигурного катания США. Возможность смены гражданства Лис подтвердил свидетельством о браке спортсменов, заключённом в Неваде 18 марта. Дочь Этери Тутберидзе родилась в США, и женитьба на ней упростит процедуру для Смолкина.

«Это абсолютно жёлтая пресса», — приводит слова Бориса Смолкина «Матч ТВ».

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин завоевали серебро чемпионата России и дебютировали в основном составе национальной команды на чемпионате Европы и Олимпийских играх.

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