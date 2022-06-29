Вайцеховская: в России Дэвис и Смолкина всегда будет сопровождать шлейф блатных

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на сообщение американского инсайдера о возможной смене гражданства танцевальным дуэтом Диана Дэвис/Глеб Смолкин после просмотра в Федерации фигурного катания США.

Вайцеховская подробно объяснила, что подобное развитие событий благоприятно с любой точки зрения – как самих спортсменов, так и мамы Дианы – тренера Этери Тутберидзе, да и российских танцев на льду в целом.

«В четверг Диану Дэвис и Глеба Смолкина будет просматривать Федерация фигурного катания США, смена спортивного гражданства не за горами, и это, на самом деле, очень хорошо, с какой стороны ни глянь.

Хорошо спортсменам: в отличие от своих российских коллег, они получат прекрасную возможность соревноваться и расти в кругу высококлассных конкурентов. С учётом того, что США на текущий момент располагают не бог весть какого уровня танцорами нового поколения, а Диана с Глебом стремительно прогрессируют, вполне возможно, что определять лицо американских танцев будет в скором времени российский дуэт.

Этери Тутберидзе получит при таком раскладе реальнейший шанс увидеть дочь олимпийской чемпионкой в командном первенстве: с одиночниками в США всё в порядке, откровенной гегемонии нашей страны в женском катании на Играх-2026, скорее всего, не будет, и с большой вероятностью США станут в команднике фаворитом. Диане и Глебу останется только пробиться в олимпийскую сборную. Правда, для этого фигуристам придётся пожениться, чтобы обеспечить нужное гражданство партнёру. Но, судя по документу, гуляющему в интернете, разрешение на женитьбу (marriage license) получено ещё 18 марта.

Для российских танцев подобный демарш тоже имеет плюсы. Сколько бы Дэвис и Смолкин ни катались, в России их всегда будет сопровождать шлейф блатных, а результаты — ставиться под сомнение. Несмотря на позиции третьей пары в стране, Диана и Глеб в прошлом сезоне объективно ею вряд ли являлись, что сильно расстраивало тех, кому не нашлось места в олимпийской сборной. Теперь у соперников есть шанс соревноваться друг с другом честно (насколько это возможно в танцах на льду), а с блатной парой — заочно. Тоже мотивация. Ждём развития событий, короче», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.