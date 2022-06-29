«Сами удивлены». Отец Глеба Смолкина — о женитьбе сына на Диане Дэвис

Отец российского фигуриста Глеба Смолкина, актёр Борис Смолкин, широко известный по роли дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня», заявил, что ему ничего не известно о женитьбе сына на партнёрше Диане Дэвис.

Эту информацию ранее распространил американский инсайдер Дэвид Лис, приложив скрин документа. Однако, как позже написала журналистка Елена Вайцеховская, этот документ всего лишь разрешение на брак, которое Диана, имеющая американское гражданство, получила в Неваде.

«Я ничего об этом не знаю, не знаю. Сами удивлены. Думаю, что это выдуманная история. Мы каждый день созваниваемся, вчера ночью тоже говорили с Глебом, он ничего не сказал про это. Рассказывал, что тренируются, катаются, готовятся к выступлениям. Всё у них в порядке, тренируются», — приводит слова Смолкина-старшего Woman.