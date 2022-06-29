Фигуристка Дарья Усачёва с отличием окончила 9-й класс

16-летняя российская фигуристка Дарья Усачёва, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, с отличием окончила 9-й класс и получила аттестат особого образца. Об этом спортсменка сообщила в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Дарьи Усачёвой.

Усачёва — серебряный призёр этапа Гран-при Skate America 2021, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров — 2020. Усачёва пропустила вторую половину сезона-2021/2022 из-за травмы, полученной на этапе Гран-при в Японии.

Накануне вместе с другими фигуристками группы Тутберидзе Усачёва посетила тренировку футбольного клуба ЦСКА в Новогорске и сфотографировалась не только с легендарным голкипером Игорем Акинфеевым, но и с молодым защитником Егором Ушаковым.