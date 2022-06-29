«Довольный пирожок». Александра Бойкова показала пляжные фото из отпуска

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, показала фотографии из отпуска, который провела на Мальдивах.

Фото: Личный архив Александры Бойковой

Фигуристка позирует на пляже в красном открытом купальнике.

Фото: Личный архив Александры Бойковой

«Это я довольный пирожок в отпуске была, а сейчас — уже давно на сборах и грежу о новом отпуске через год», — написала Бойкова в соцсетях.

Фото: Личный архив Александры Бойковой

Бойкова и Козловский — чемпионы Европы — 2020, бронзовые призёры чемпионата мира — 2021, чемпионы России — 2020.

Ранее стало известно, что одну из программ Александре и Дмитрию на сезон-2022/2023 поставили Ирина Жук и Александр Свинин, тренеры танцевального дуэта Александра Степанова/Иван Букин. Вторая программа будет поставлена другими хореографами.