«Довольный пирожок». Александра Бойкова показала пляжные фото из отпуска

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, показала фотографии из отпуска, который провела на Мальдивах.
Фото: Личный архив Александры Бойковой
Фигуристка позирует на пляже в красном открытом купальнике.
Фото: Личный архив Александры Бойковой
«Это я довольный пирожок в отпуске была, а сейчас — уже давно на сборах и грежу о новом отпуске через год», — написала Бойкова в соцсетях.
Фото: Личный архив Александры Бойковой
Бойкова и Козловский — чемпионы Европы — 2020, бронзовые призёры чемпионата мира — 2021, чемпионы России — 2020.
Ранее стало известно, что одну из программ Александре и Дмитрию на сезон-2022/2023 поставили Ирина Жук и Александр Свинин, тренеры танцевального дуэта Александра Степанова/Иван Букин. Вторая программа будет поставлена другими хореографами.
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