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Татьяна Тарасова объяснила, почему российским фигуристкам не стоит заниматься футболом

Татьяна Тарасова объяснила, почему российским фигуристкам не стоит заниматься футболом
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему, по её мнению, российским фигуристкам не нужно пробовать заниматься футболом. Ранее несколько российских фигуристок, в том числе Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова, посетили тренировку футбольного ЦСКА и одержали победу в импровизированном матче с армейцами.

«Я думаю, каждая фигуристка может пробовать развиваться и в дополнение к фигурному катанию. Всё равно мы все занимаемся разным. У нас многие ребята в лёгкой атлетике, которая входит в каждодневные занятия.

Когда человек живёт, он во всём себя пробует. И если они захотят, то пожалуйста. Но футбол я бы не трогала, не стоит, потому что это ноги, а ногу нужно беречь», — цитирует Тарасову «РБК-Спорт».

«Сказали б раньше — решил бы, что это безумие». В каких необычных вузах учатся фигуристы? «Сказали б раньше — решил бы, что это безумие». В каких необычных вузах учатся фигуристы?

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