Татьяна Тарасова объяснила, почему российским фигуристкам не стоит заниматься футболом

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему, по её мнению, российским фигуристкам не нужно пробовать заниматься футболом. Ранее несколько российских фигуристок, в том числе Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова, посетили тренировку футбольного ЦСКА и одержали победу в импровизированном матче с армейцами.

«Я думаю, каждая фигуристка может пробовать развиваться и в дополнение к фигурному катанию. Всё равно мы все занимаемся разным. У нас многие ребята в лёгкой атлетике, которая входит в каждодневные занятия.

Когда человек живёт, он во всём себя пробует. И если они захотят, то пожалуйста. Но футбол я бы не трогала, не стоит, потому что это ноги, а ногу нужно беречь», — цитирует Тарасову «РБК-Спорт».

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