Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Этери Тутберидзе вылетела в Москву из США

Этери Тутберидзе вылетела в Москву из США
Комментарии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе вылетела в Москву из США и вернётся в страну сегодня, 30 июня.

«Этери Тутберидзе вылетела в Россию. Скоро она присоединится к работе со своей группой в Новогорске», — приводит слова источника ТАСС.

Напомним, последние несколько недель Тутберидзе провела в США. Там она помогала своей дочери Диане Дэвис и её партнёру Глебу Смолкину, выступающим в танцах на льду. Ранее сообщалось, что сегодня, 30 июня, Дэвис и Смолкин пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США.

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.

Переход дочери Тутберидзе в сборную США ударит по России. Наши танцы на льду ждёт застой? Переход дочери Тутберидзе в сборную США ударит по России. Наши танцы на льду ждёт застой?

Девятилетний сын Евгения Плющенко тренирует тройной аксель на удочке:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022