Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе вылетела в Москву из США и вернётся в страну сегодня, 30 июня.

«Этери Тутберидзе вылетела в Россию. Скоро она присоединится к работе со своей группой в Новогорске», — приводит слова источника ТАСС.

Напомним, последние несколько недель Тутберидзе провела в США. Там она помогала своей дочери Диане Дэвис и её партнёру Глебу Смолкину, выступающим в танцах на льду. Ранее сообщалось, что сегодня, 30 июня, Дэвис и Смолкин пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США.

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.

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