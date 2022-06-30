Американский журналист сообщил, что Дэвис и Смолкин проходят просмотр в США

Американский журналист Дэвид Лис в своих соцсетях сообщил, что просмотр российского танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин федерацией фигурного катания США проходит в эти минуты на арене города Монтклер (штат Нью-Джерси). Лис даже опубликовал соответствующее видео.
Накануне именно Лис сообщил о предстоящем просмотре, а также подтвердил свою информацию документом о браке спортсменов. При этом отец Глеба, актёр Борис Смолкин, опроверг оба сообщения.
Ранее, когда мама Дианы, тренер Этери Тутберидзе, отправилась на время отпуска к дочери в США, поползли слухи, что она также останется за океаном, но сегодня стало известно, что знаменитый наставник уже возвращается на родину — Тутберидзе вылетела в Москву.
Дэвис и Смолкин в сезоне-2021/2022 стали серебряными призёрами чемпионата России и дебютировали на чемпионате Европы и Олимпийских играх.
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