Американский журналист сообщил, что Дэвис и Смолкин проходят просмотр в США

Американский журналист Дэвид Лис в своих соцсетях сообщил, что просмотр российского танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин федерацией фигурного катания США проходит в эти минуты на арене города Монтклер (штат Нью-Джерси). Лис даже опубликовал соответствующее видео.

Накануне именно Лис сообщил о предстоящем просмотре, а также подтвердил свою информацию документом о браке спортсменов. При этом отец Глеба, актёр Борис Смолкин, опроверг оба сообщения.

Ранее, когда мама Дианы, тренер Этери Тутберидзе, отправилась на время отпуска к дочери в США, поползли слухи, что она также останется за океаном, но сегодня стало известно, что знаменитый наставник уже возвращается на родину — Тутберидзе вылетела в Москву.

Дэвис и Смолкин в сезоне-2021/2022 стали серебряными призёрами чемпионата России и дебютировали на чемпионате Европы и Олимпийских играх.