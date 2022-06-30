Новым тренером Дэвис и Смолкина стал бывший партнёр Тутберидзе

Новым наставником российского танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин стал Алексей Киляков, сообщает «РИА Новости». Ранее пара также тренировалась в США, но у Игоря Шпильбанда.

Киляков выступал в танцевальном дуэте с матерью Дианы — заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. Их наставником был Геннадий Аккерман.

В США Киляков и его супруга Елена Новик известны по успешной работе с юниорскими дуэтами. В 2016 году их ученики Лорейн Макнамара/Куинн Карпентер и Рейчел Парсонс/Майкл Парсонс завоевали золото и серебро юниорского чемпионата мира. Киляков и Новик работают с учениками на катке в штате Вирджиния. Для Дэвис и Смолкина сезон-2021/2022 стал первым среди взрослых, хотя по возрасту они могли ещё выступать по юниорам.

Также стало известно, что после прекращения сотрудничества со Шпильбандом Дэвис, Смолкин и Тутберидзе обращались к тренерам Марине Зуевой и олимпийскому чемпиону Сочи-2014 Чарли Уайту, были на катке, где работает бывшая советская фигуристка Наталья Анненко-Деллерт, но договориться о совместной работе не удалось.

Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин находятся на просмотре в Ассоциации фигурного катания США (USFS).