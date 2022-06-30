Источник: просмотр Дэвис и Смолкина в США не связан со сменой гражданства

Стало известно, что просмотр российского танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкина специалистами Ассоциации фигурного катания США не связан с будущей сменой гражданства фигуристами.
Накануне версию возможного перехода Дэвис и Смолкина в сборную США обозначил американский журналист Дэвид Лис. Он также сообщил, что ради этого Смолкин женился на имеющей гражданство США Дэвис.
«Просмотр Дэвис и Смолкина специалистами Ассоциации фигурного катания США на данном этапе не связан со сменой гражданства фигуристов. Существует определённая договорённость, что Диана и Глеб покажут свои программы специалистам и тренерам местной федерации. Тем более что пока спортсмены планируют оставаться работать в Неваде, а совершать частые перелёты из США в Россию на данный момент для них будет достаточно проблематично. Не исключён вариант, что они смогут принимать участие во внутриамериканских соревнованиях по специальному приглашению, в этой связи просмотр спортсменов тоже достаточно важен», — приводит слова источника, знакомого с ситуаций, ТАСС.
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