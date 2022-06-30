Диана Дэвис и Глеб Смолкин опровергли информацию о смене гражданства

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин лично высказались обо всех слухах о них, которые появились в последнее время.

В частности, американский журналист Дэвид Лис сообщил, что танцевальный дуэт находится на просмотре в сборной США и намерен сменить спортивное гражданство, для чего Глеб женился на родившейся в США Диане.

«В последнее время в сети появилось много ложной информации о нас, поэтому мы хотели бы прояснить ситуацию. Пару недель назад нами было принято решение покинуть группу Игоря Шпильбанда и начать работу с новой командой Елены Новак и Алексея Килякова. Под руководством Игоря мы сделали огромный скачок вперёд в мастерстве, в наших индивидуальных и партнёрских навыках. Мы безмерно благодарны Игорю, Паскуале, Наталье и Эдриан за проделанную работу. Тренируясь с нашей новой командой, мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждём возможности начать новый сезон на контрольных прокатах.

Что касается остальных новостей, то в фигурном катании во всём мире существует практика получения комментариев от разных специалистов в межсезонье, которые касаются существенных технических изменений в связи с нововведёнными правилами.

Что касается нашей личной жизни, то мы стараемся её оберегать и надеемся на понимание и тактичность со стороны болельщиков и журналистов», — написали Диана и Глеб в соцсетях.