Загитова сравнила тренеров Тутберидзе и Винер-Усманову

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в качестве амбассадора благотворительного фонда «Футболка дарит жизнь» посетила вручение международной премии в области спорта и букмекерства РБ 2022.

Награждение прошло во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Отвечая на вопросы журналистов, Загитова сравнила двух знаменитых тренеров.

«Мне всегда интересно общаться с лучшими из лучших, быть в таких компаниях. Но я здесь в качестве амбассадора благотворительного фонда «Футболка дарит жизнь». Это для меня главная цель сегодняшнего вечера.

На самом деле я впервые в таком дворце и всегда мечтала тут побывать. Он очень масштабный, видно, что здесь тщательно работали над каждой деталью. Я под большим впечатлением.

Знакома ли с Ириной Винер-Усмановой? Нет, к сожалению. Но всегда есть желание познакомиться с такими великими людьми.

Сильно ли она отличается от Тутберидзе? Мне кажется, нет. Это очень светлый человек, который воспитывает больших чемпионов и делает очень значимые вещи для нашей страны», — приводит слова Загитовой «РБ Спорт».