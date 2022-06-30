Загитова сравнила тренеров Тутберидзе и Винер-Усманову

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в качестве амбассадора благотворительного фонда «Футболка дарит жизнь» посетила вручение международной премии в области спорта и букмекерства РБ 2022.
Награждение прошло во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Отвечая на вопросы журналистов, Загитова сравнила двух знаменитых тренеров.
«Мне всегда интересно общаться с лучшими из лучших, быть в таких компаниях. Но я здесь в качестве амбассадора благотворительного фонда «Футболка дарит жизнь». Это для меня главная цель сегодняшнего вечера.
На самом деле я впервые в таком дворце и всегда мечтала тут побывать. Он очень масштабный, видно, что здесь тщательно работали над каждой деталью. Я под большим впечатлением.
Знакома ли с Ириной Винер-Усмановой? Нет, к сожалению. Но всегда есть желание познакомиться с такими великими людьми.
Сильно ли она отличается от Тутберидзе? Мне кажется, нет. Это очень светлый человек, который воспитывает больших чемпионов и делает очень значимые вещи для нашей страны», — приводит слова Загитовой «РБ Спорт».
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