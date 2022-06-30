Защитник сборной Японии по футболу признался в любви Алине Загитовой

Защитник сборной Японии по футболу и немецкого футбольного клуба «Ганновер-96» Сэи Муроя признался в любви олимпийской чемпионке российской фигуристке Алине Загитовой.
«Привет! Я из Японии. Мне нравятся люди из России. Я люблю Загитову», – сказал Муроя в телеграм-канале Гаэля Ондуа. Гаэль – камерунец русского происхождения, экс-игрок махачкалинского «Анжи», а сейчас вместе с японцем играет за немецкий клуб.
За карьеру Загитова завоевала все возможные титулы в одиночном фигурном катании: она чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр, победительница финала Гран-при. Алина приостановила карьеру в декабре 2019 года.
Недавно в рамках Дня московского спорта, организованного департаментом спорта Москвы, Загитова поучаствовала в мастер-классе по боксу.
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