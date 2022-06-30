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Алина Загитова рассказала о занятии благотворительностью

Алина Загитова рассказала о занятии благотворительностью
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как занимается благотворительностью.

Загитова в качестве амбассадора благотворительного фонда «Футболка дарит жизнь» посетила вручение международной премии в области спорта и букмекерства РБ 2022 во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

«Занимаюсь благотворительностью не только для животных. Это касается и детей в детских домах: отдаю игрушки, помогаю им финансово. Есть также один ребёнок с онкологией, которому я регулярно жертвую деньги на лечение. Надеюсь на его выздоровление и что всё будет хорошо», — приводит слова Загитовой RT.

Загитова не выступает в соревнованиях с декабря 2019 года. Алина выступает в ледовых шоу, работает на телевидении, получает высшее образование.

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