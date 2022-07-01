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Диана Дэвис выложила свежее фото из машины

Диана Дэвис выложила свежее фото из машины
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Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Снимок сделан в машине.

Фото: из личного архива дианы дэвис

Напомним, Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Ранее, когда Тутберидзе отправилась на время отпуска к дочери в США, поползли слухи, что она также останется за океаном, но вчера, 30 июня, стало известно, что знаменитый наставник уже вернулась на родину — тренер вылетела в Москву.

Дэвис и Смолкин в сезоне-2021/2022 стали серебряными призёрами чемпионата России и дебютировали на чемпионате Европы и Олимпийских играх.

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