Татьяна Навка описала 16-летнюю Камилу Валиеву двумя эпитетами и показала фото с ней
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением об чемпионке Олимпиады 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камиле Валиевой. Навка назвала 16-летнюю Валиеву прекрасным и интеллигентным ребёнком.
«До чего же она прекрасный и интеллигентный ребёнок!» — написала Татьяна в своём телеграм-канале, прикрепив текст к фотографии с Камилой.
Фото: из личного архива татьяны навки
Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место.
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