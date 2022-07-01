Опубликован состав сборной США по фигурному катанию на сезон-2022/2023

Опубликован состав сборной США по фигурному катанию в сезоне-2022/2023. Об этом в «Твиттере» сообщает издание Anything GOEs.

Команда А:

Мэрайя Белл

Карен Чен

Джейсон Браун

Нэйтан Чен

Илья Малинин

Камден Пулкинен

Винсент Чжоу

Алекса Книрим / Брэндон Фрейзер

Мэдисон Чок / Эван Бейтс

Кэролин Грин / Майкл Парсонс

Кейтлин Хавайек / Жан-Люк Бейкер.

Команда Б:

Старр Эндрюс

Эмбер Гленн

Габриэлла Иццо

Изабо Левито

Одри Шин

Линдси Торнгрен

Томоки Хиваташи

Джимми Ма

Чан / Хоув

Макбит / Бартоломе

Плацас / Фернандес

Братти / Сомервилль

Браун / Браун

Каррейра / Пономаренко

Вольфкостин / Чен.

Напомним, 15 июня был опубликован состав сборной России по фигурному катанию в сезоне-2022/2023. Соответствующий документ обнародовало Министерство спорта Российской Федерации.

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