Опубликован состав сборной США по фигурному катанию на сезон-2022/2023

Опубликован состав сборной США по фигурному катанию в сезоне-2022/2023. Об этом в «Твиттере» сообщает издание Anything GOEs.
Команда А:
Мэрайя Белл
Карен Чен
Джейсон Браун
Нэйтан Чен
Илья Малинин
Камден Пулкинен
Винсент Чжоу
Алекса Книрим / Брэндон Фрейзер
Мэдисон Чок / Эван Бейтс
Кэролин Грин / Майкл Парсонс
Кейтлин Хавайек / Жан-Люк Бейкер.
Команда Б:
Старр Эндрюс
Эмбер Гленн
Габриэлла Иццо
Изабо Левито
Одри Шин
Линдси Торнгрен
Томоки Хиваташи
Джимми Ма
Чан / Хоув
Макбит / Бартоломе
Плацас / Фернандес
Братти / Сомервилль
Браун / Браун
Каррейра / Пономаренко
Вольфкостин / Чен.
Напомним, 15 июня был опубликован состав сборной России по фигурному катанию в сезоне-2022/2023. Соответствующий документ обнародовало Министерство спорта Российской Федерации.
Выбирай любимую фигуристку. Голосование — в «Телеграме».
Дэвис и Смолкин проходят просмотр в США:
- 1 июля 2022
-
12:42
-
12:07
-
12:00
-
11:55
-
09:29
-
08:33
- 30 июня 2022
-
23:55
-
23:54
-
22:53
-
22:31
-
20:09
-
18:24
-
17:49
-
17:33
-
16:11
-
14:58
-
11:51
-
11:11
-
09:32
-
09:18
-
09:01
- 29 июня 2022
-
23:25
-
22:49
-
21:03
-
20:18
-
19:37
-
18:27
-
18:06
-
17:22
-
17:18
-
16:48
-
16:24
-
14:26
-
12:51
-
11:59