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Опубликован состав сборной США по фигурному катанию на сезон-2022/2023

Опубликован состав сборной США по фигурному катанию на сезон-2022/2023
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Опубликован состав сборной США по фигурному катанию в сезоне-2022/2023. Об этом в «Твиттере» сообщает издание Anything GOEs.

Команда А:

Мэрайя Белл
Карен Чен
Джейсон Браун
Нэйтан Чен
Илья Малинин
Камден Пулкинен
Винсент Чжоу
Алекса Книрим / Брэндон Фрейзер
Мэдисон Чок / Эван Бейтс
Кэролин Грин / Майкл Парсонс
Кейтлин Хавайек / Жан-Люк Бейкер.

Команда Б:

Старр Эндрюс
Эмбер Гленн
Габриэлла Иццо
Изабо Левито
Одри Шин
Линдси Торнгрен
Томоки Хиваташи
Джимми Ма
Чан / Хоув
Макбит / Бартоломе
Плацас / Фернандес
Братти / Сомервилль
Браун / Браун
Каррейра / Пономаренко
Вольфкостин / Чен.

Напомним, 15 июня был опубликован состав сборной России по фигурному катанию в сезоне-2022/2023. Соответствующий документ обнародовало Министерство спорта Российской Федерации.

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