Врач сборной России рассказал, как Камила Валиева восприняла допинг-скандал на ОИ-2022

Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский рассказал, как российская фигуристка Камила Валиева, ставшая участницей допинг-скандала на Олимпиаде 2022 года в Пекине, отнеслась к случившемуся.

Напомним, на тех Играх Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место.

«Камила, конечно, по возрасту ребёнок, но у спортсменов, я считаю, год идёт за полтора. Так же, как у нас, врачей, работающих в реанимации. В каких-то вопросах у них детское восприятие жизни, но спорт приучает быстро адаптироваться к сложным жизненным обстоятельствам, в спорте взрослеешь быстрее…

Поначалу она даже вида не подавала, что есть повод для волнения. Просто и с достоинством реагировала, ждала, как разрешится ситуация. Но тут выяснилось, что из-за её допинг-пробы под угрозой вся команда. И такой поворот она восприняла очень эмоционально: расплакалась, долго не могла успокоиться. Вот это и есть показатель, что она не просто хорошо воспитанная девочка, а личность. Для неё стало травмой, стрессом, что она подвела команду, что пострадают её товарищи…» — цитирует Шветского «Литературная газета».

Драма фигуристки Валиевой на Олимпиаде-2022. Что произошло?