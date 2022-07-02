«Внутри вас ждёт послание». Глейхенгауз анонсировал новую короткую программу Валиевой

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз анонсировал новую короткую программу олимпийской чемпионки в команде Камилы Валиевой.
Глейхенгауз опубликовал в соцсетях совместный снимок с Валиевой и тренером Этери Тутберидзе, сделанный на тренировке в «Хрустальном», и сообщил, что программа поставлена на саундтрек к научно-фантастическому фильму «Интерстеллар».
«Новая короткая программа для Камилы Валиевой.
Интерстеллар
Cornfield Chase by Dorian Marko.
Tick-Tock by Hans Zimmer.
Внутри программы вас ждёт послание», — написал Глейхенгауз в соцсетях.
Фото: Личный архив Даниила Глейхенгауза
В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы. На Олимпиаде в Пекине она помогла сборной России выиграть командный турнир, но после этого стало известно, что допинг-тест фигуристки, сданный за полтора месяца до Игр, оказался положительным. Расследование ещё не завершено.
- 2 июля 2022
-
21:51
-
21:19
-
18:59
-
15:03
-
14:24
- 1 июля 2022
-
22:46
-
20:42
-
18:44
-
18:27
-
16:00
-
15:31
-
15:00
-
14:33
-
14:02
-
13:52
-
12:42
-
12:07
-
12:00
-
11:55
-
09:29
-
08:33
- 30 июня 2022
-
23:55
-
23:54
-
22:53
-
22:31
-
20:09
-
18:24
-
17:49
-
17:33
-
16:11
-
14:58
-
11:51
-
11:11
-
09:32
-
09:18