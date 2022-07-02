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«Внутри вас ждёт послание». Глейхенгауз анонсировал новую короткую программу Валиевой

«Внутри вас ждёт послание». Глейхенгауз анонсировал новую короткую программу Валиевой
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Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз анонсировал новую короткую программу олимпийской чемпионки в команде Камилы Валиевой.

Глейхенгауз опубликовал в соцсетях совместный снимок с Валиевой и тренером Этери Тутберидзе, сделанный на тренировке в «Хрустальном», и сообщил, что программа поставлена на саундтрек к научно-фантастическому фильму «Интерстеллар».

«Новая короткая программа для Камилы Валиевой.
Интерстеллар
Cornfield Chase by Dorian Marko.
Tick-Tock by Hans Zimmer.
Внутри программы вас ждёт послание», — написал Глейхенгауз в соцсетях.

Фото: Личный архив Даниила Глейхенгауза

В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы. На Олимпиаде в Пекине она помогла сборной России выиграть командный турнир, но после этого стало известно, что допинг-тест фигуристки, сданный за полтора месяца до Игр, оказался положительным. Расследование ещё не завершено.

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