«Внутри вас ждёт послание». Глейхенгауз анонсировал новую короткую программу Валиевой

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз анонсировал новую короткую программу олимпийской чемпионки в команде Камилы Валиевой.

Глейхенгауз опубликовал в соцсетях совместный снимок с Валиевой и тренером Этери Тутберидзе, сделанный на тренировке в «Хрустальном», и сообщил, что программа поставлена на саундтрек к научно-фантастическому фильму «Интерстеллар».

«Новая короткая программа для Камилы Валиевой.

Интерстеллар

Cornfield Chase by Dorian Marko.

Tick-Tock by Hans Zimmer.

Внутри программы вас ждёт послание», — написал Глейхенгауз в соцсетях.

Фото: Личный архив Даниила Глейхенгауза

В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы. На Олимпиаде в Пекине она помогла сборной России выиграть командный турнир, но после этого стало известно, что допинг-тест фигуристки, сданный за полтора месяца до Игр, оказался положительным. Расследование ещё не завершено.