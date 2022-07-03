Дизайнер рассказала о пожеланиях тренера Буяновой к костюмам Косторной

Дизайнер Алёна Куклычева рассказала, что думает тренер Елена Буянова о покрое новых костюмов Алёны Косторной.

«Я разговаривала с Еленой Буяновой лично, потому что буду шить костюмы на две новые программы следующего сезона, и мне нужно было избежать «сломанного телефона». Чтобы не Алёна мне передавала, а сама тренер. Потому что у всех разные вкусы, и мне хотелось понимать, в чём тренер хочет видеть Алёну. Я сразу уловила её настроение. Что и вырез надо побольше, и ноги чтобы видно было. «Девушка взрослая, красивая, пусть всё будет видно», — сказала Елена Германовна», — приводит слова Куклычевой «РИА Новости».

В сезоне-2021/2022 Косторная не смогла отобраться на Олимпийские игры в Пекине, так как перед стартом чемпионата России сломала руку. После Игр Алёна покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к Буяновой.