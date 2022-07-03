Щербакова представит номер на стихи Окуджавы на шоу Авербуха

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова на шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» представит номер на стихи Булата Окуджавы.



«Это мой первый опыт работы с Аней. Она очень светлый человек, новый номер будет философским, он поставлен на стихи Булата Окуджавы. Второй номер на шоу, наверное, переделанный фрагмент произвольной программы, он снова позволит пережить те счастливые олимпийские мгновения», – цитирует известного российского тренера и хореографа Илью Авербуха ТАСС.

Представление пройдёт в сочинском дворце спорта «Айсберг» с 8 июля по 7 августа.

Российских фигуристов не допустили на чемпионат мира – 2022, где Щербакова должна была защищать титул.