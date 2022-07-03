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Соловьёв: с трудом верится, что четыре месяца назад я заикался почти на каждом слове

Соловьёв: с трудом верится, что четыре месяца назад я заикался почти на каждом слове
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Олимпийский чемпион в командном турнире, российский фигурист Дмитрий Соловьёв в социальных сетях рассказал о реабилитации. Фигурист был избит в ночь на 21 декабря прошлого года в центре Москвы.

«Сегодня уже с трудом верится в то, что четыре месяца после травмы головы я заикался фактически на каждом слове.

Мне очень помогли занятия с профессиональным педагогом по речи, который восстанавливает людей с приобретёнными речевыми отклонениями после физических травм и психологических потрясений.

Признаюсь честно, я очень смущался и стеснялся заикания, ведь со мной такого никогда не было. Я старался как можно меньше говорить и вовсе обходился без общения с незнакомыми людьми, чтобы этого никто не замечал.

Я два месяца ничего не публиковал в соцсетях. За это время мне пришло колоссальное количество писем от вас. Спасибо за вашу поддержку и добрые слова», – написал Соловьёв в социальных сетях.

Напомним, с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым произошёл несчастный случай. На фигуриста и его девушку, кёрлингистку Анну Сидорову, напали неизвестные. Спортсмен попытался постоять за свою возлюбленную, но получил серьёзные травмы.

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