Плющенко: Сочи, было здорово! 8 лет не выступал на Олимпийской арене «Айсберг»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился эмоциями от шоу «Союз чемпионов», которое состоялось в Сочи.



«Сочи, вчера было здорово! Восемь лет не выступал на легендарной Олимпийской арене «Айсберг», а вчера с большим удовольствием насладился олимпийским льдом!



Спасибо моей команде «Союз чемпионов» Плющенко – вы лучшие! Следующая остановка – 14 июля – Нижний Новгород», – написал Плющенко в социальной сети.

Ранее Плющенко высказался за поднятие минимального возраста для участников взрослых турниров. В настоящее время минимальный возраст участников составляет 15 лет. Согласно решению конгресса ISU, в следующем сезоне возрастной порог останется прежним, в сезоне-2023/2024 составит 16 лет, а начиная с сезона-2024/2025 — 17 лет.