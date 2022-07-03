Плющенко: Сочи, было здорово! 8 лет не выступал на Олимпийской арене «Айсберг»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился эмоциями от шоу «Союз чемпионов», которое состоялось в Сочи.
«Сочи, вчера было здорово! Восемь лет не выступал на легендарной Олимпийской арене «Айсберг», а вчера с большим удовольствием насладился олимпийским льдом!
Спасибо моей команде «Союз чемпионов» Плющенко – вы лучшие! Следующая остановка – 14 июля – Нижний Новгород», – написал Плющенко в социальной сети.
Ранее Плющенко высказался за поднятие минимального возраста для участников взрослых турниров. В настоящее время минимальный возраст участников составляет 15 лет. Согласно решению конгресса ISU, в следующем сезоне возрастной порог останется прежним, в сезоне-2023/2024 составит 16 лет, а начиная с сезона-2024/2025 — 17 лет.
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