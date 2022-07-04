Илья Авербух выложил фото с Анной Щербаковой

Призёр Олимпийских игр, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух опубликовал новый пост в своих соцсетях. Он выложил фотографию с олимпийской чемпионкой 2022 года в женском одиночном катании Анной Щербаковой, которой поставил новый номер.

«Замечательно поработал с Аней Щербаковой. Мы сделали очень красивый, проникновенный номер. Уверен, что зрители его обязательно оценят, даже на тренировке он выглядит сногсшибательно. Это было потрясающее совместное творчество. Аня прекрасна!» — подписал он фото.

Фото: из личного архива ильи авербуха

Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, ставших второй и третьей соответственно. Камила Валиева заняла четвёртое место.

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