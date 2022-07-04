Илья Авербух выложил фото с Анной Щербаковой

Призёр Олимпийских игр, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух опубликовал новый пост в своих соцсетях. Он выложил фотографию с олимпийской чемпионкой 2022 года в женском одиночном катании Анной Щербаковой, которой поставил новый номер.
«Замечательно поработал с Аней Щербаковой. Мы сделали очень красивый, проникновенный номер. Уверен, что зрители его обязательно оценят, даже на тренировке он выглядит сногсшибательно. Это было потрясающее совместное творчество. Аня прекрасна!» — подписал он фото.
Фото: из личного архива ильи авербуха
Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, ставших второй и третьей соответственно. Камила Валиева заняла четвёртое место.
Дэвис и Смолкин проходят просмотр в США:
- 4 июля 2022
-
08:41
-
08:05
- 3 июля 2022
-
16:12
-
15:55
-
14:19
-
13:52
-
00:49
- 2 июля 2022
-
21:51
-
21:19
-
18:59
-
15:03
-
14:24
- 1 июля 2022
-
22:46
-
20:42
-
18:44
-
18:27
-
16:00
-
15:31
-
15:00
-
14:33
-
14:02
-
13:52
-
12:42
-
12:07
-
12:00
-
11:55
-
09:29
-
08:33
- 30 июня 2022
-
23:55
-
23:54
-
22:53
-
22:31
-
20:09
-
18:24
-
17:49