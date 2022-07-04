Татьяна Навка: коучи трубят о важности цели в жизни. В моём детстве таких проблем не было
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка порассуждала на тему важности постановки цели в жизни.
«Современные коучи, психологи, маркетологи на каждом углу трубят о постановке цели и важности её в жизни. У меня в детстве таких проблем не было. У меня был спорт, который невольно, но учит ставить цель и достигать её, превозмогая себя, свои силы, развивает физические, моральные и человеческие качества!
Так, может быть, начать утро с тренировки? А там и цель подтянется?» — написала Навка.
Ранее Навка описала 16-летнюю Камилу Валиеву двумя эпитетами и выложила фотографию с ней.
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