Алёна Косторная показала большой букет, который ей подарили. Фото

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Спортсменка показала большой букет, который ей подарили поклонники.
«Так здорово осознавать, что тебя всегда поддерживают! Спасибо вам, kostornaiateam. Было приятно получить этот подарок», — подписала она снимок.
Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Алёны Косторной.
Свои главные победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла наставника – теперь она тренируется у Елены Буяновой. В сезоне-2021/2022 Косторная из-за перелома пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.
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