Татьяна Навка показала, как катается на катере в Москве с семилетней дочкой. Фото

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка выложила новый пост в своём телеграм-канале. Спортсменка показала, как проводит выходные со своей семилетней дочерью Надей. Навка показала, как катается на катере по рекам и каналам Москвы.

«Семейное воскресенье. Не изменяя традициям. На этот раз прогулка по воде по каналам и рекам Москвы», — подписала она снимки.

Фото: из личного архива татьяны навки

Фото: из личного архива татьяны навки

47-летняя Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Также она двукратная чемпионка Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.

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