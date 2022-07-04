Дмитрий Алиев заявил, что на ОИ-2022 болел за американца Нэйтана Чена, а не за россиян

Чемпион Европы 2020 года в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев признался, что болел за представителя США Нэйтана Чена на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). По словам Алиева, он хотел победы Чена по той причине, что тот заслужил это своей карьерой.

«Что касается Нэйтана… Честно признаюсь, очень хотел, чтобы этот человек выиграл личный зачёт [на ОИ-2022], несмотря на то что у меня есть друзья из России. Он сделал очень много для фигурного катания, подтолкнул наш вид спорта к огромному скачку. Показал, как можно прыгать, сколько можно прыгать и как можно и нужно кататься. Поэтому я очень хотел, чтобы этот человек выиграл», — приводит слова Алиева Sport24.

Чен завоевал золото, Евгений Семененко стал восьмым, Марк Кондратюк — 15-м, Андрей Мозалёв — 19-м.

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