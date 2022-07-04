«Боже, что же они с ним сделали». Тарасова высказалась о ситуации с хоккеистом Федотовым

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о ситуации с российским голкипером «Филадельфии Флайерз» Иваном Федотовым.

«Я была в Северодвинске. Это страшно. Там подводные лодки. Во флоте же всегда на год больше надо было служить. Ой, боже, что же они с ним сделали. Знаю, что он хотел уехать в НХЛ. Он не уедет в НХЛ уже, это понятно. Надо было не рассказывать это никому. Очень тяжело, я расстроилась за парня. Но ничего, за время службы он станет мощнее и здоровее. Не надо только никуда высовываться ему. Я очень расстроена», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, 1 июля 25-летний голкипер был задержан в Санкт-Петербурге после выхода из ледового дворца по окончании индивидуальной тренировки. Федотов подозревался в уклонении от воинской службы и был доставлен в военкомат, где его состояние ухудшилось, после чего его перевели в военно-морской госпиталь.

В ночь на 3 июля он покинул учреждение и был отправлен в Северодвинск, где он, предположительно, находится в расположении 907-го учебного центра главкомата Военно-Морского Флота РФ. Официальной информации по этому вопросу нет.