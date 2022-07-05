Определились полуфиналистки баттла за звание самой любимой фигуристки России

В телеграм-канале «Ход коньком» завершились голосования отборочного этапа конкурса на звание лучшей фигуристки. Стали известны восемь полуфиналисток.
Из группы 1 в полуфинал вышли олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и победительница командного турнира Игр-2014 Юлия Липницкая. Из второй группы в результате голосования болельщиков лучшими стали двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Игр-2022 в команде Камила Валиева. Полуфиналистки из группы 3 – серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова и двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая. Из группы 4 – олимпийская чемпионка — 2022 Анна Щербакова и серебряный призёр чемпионата мира – 2021 Елизавета Туктамышева.
Завтра, 6 июля, в 17:00 мск стартует голосование в первом полуфинале, откуда в финал выйдет только одна фигуристка.
- 5 июля 2022
-
18:06
-
09:28
-
09:27
-
07:42
- 4 июля 2022
-
23:14
-
19:47
-
14:37
-
10:05
-
09:40
-
08:41
-
08:05
- 3 июля 2022
-
16:12
-
15:55
-
14:19
-
13:52
-
00:49
- 2 июля 2022
-
21:51
-
21:19
-
18:59
-
15:03
-
14:24
- 1 июля 2022
-
22:46
-
20:42
-
18:44
-
18:27
-
16:00
-
15:31
-
15:00
-
14:33
-
14:02
-
13:52
-
12:42
-
12:07
-
12:00
-
11:55