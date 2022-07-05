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Определились полуфиналистки баттла за звание самой любимой фигуристки России

Определились полуфиналистки баттла за звание самой любимой фигуристки России
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В телеграм-канале «Ход коньком» завершились голосования отборочного этапа конкурса на звание лучшей фигуристки. Стали известны восемь полуфиналисток.

Из группы 1 в полуфинал вышли олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и победительница командного турнира Игр-2014 Юлия Липницкая. Из второй группы в результате голосования болельщиков лучшими стали двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Игр-2022 в команде Камила Валиева. Полуфиналистки из группы 3 – серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова и двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая. Из группы 4 – олимпийская чемпионка — 2022 Анна Щербакова и серебряный призёр чемпионата мира – 2021 Елизавета Туктамышева.

Завтра, 6 июля, в 17:00 мск стартует голосование в первом полуфинале, откуда в финал выйдет только одна фигуристка.

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