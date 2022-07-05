Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала бэкстейдж новой фотосессии для глянцевого журнала.
В одном из видео Алина сидит у окна в маленьком чёрном платье на узких бретельках, поверх которого небрежно накинута рубашка в зелёную полоску. Для другого фото спортсменка в строгом безрукавом платье прижимается к стеклянной стене, за которой текут потоки воды.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.
Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. С тех пор она выступала только в ледовых шоу. Спортсменка получает высшее образование и работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента.
Ранее тренер Татьяна Тарасова не исключила возвращения Загитовой в спорт после поднятия возрастного ценза.
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