Татьяна Тарасова показала фото с Брайаном Жубером

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала архивную фотографию в своих социальных сетях. На снимке Тарасова изображена с чемпионом мира в мужском одиночном катании, представителем Франции Брайаном Жубером, который одно время выступал под её руководством.
«И вновь загадка. Хотя здесь и угадывать нечего. Прекрасного фигуриста, а ныне тренера, уверена, помнят многие болельщики ФК», — подписала фотографию Тарасова.
Фото: из личного архива татьяны тарасовой
37-летний Жубер — чемпион мира (2007), трёхкратный чемпион Европы (2004, 2007, 2009), победитель финала Гран-при (2006/2007), восьмикратный чемпион Франции (2003—2008, 2011, 2012).
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