Анна Щербакова обратилась к Илье Авербуху

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова обратилась к призёру Олимпийских игр, хореографу, продюсеру и тренеру Илье Авербуху. Щербакова поблагодарила Авербуха за то, что он поставил ей новый показательный номер.

«Спасибо Илье Авербуху за новый показательный номер», — написала спортсменка в своих соцсетях, прикрепив текст к фото с Авербухом.

Фото: из личного архива анны щербаковой

«Совсем скоро на шоу «Чемпионы» вы сможете увидеть мой новый показательный номер. Очень рада впервые поработать с Ильёй Авербухом! Сегодня мы уже направляемся в Сочи», — добавила Щербакова в соцсетях.

Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Камила Валиева заняла четвёртое место.

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