Татьяна Навка показала фото с дочерью, которая защитила диплом в МГИМО

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Она выложила фотографию с дочерью Александрой, которая ранее защитила диплом бакалавра в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). Торжественная церемония вручения дипломов состоялась сегодня, 6 июля.
Фото: из личного архива татьяны навки
Отец Александры — призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин. Татьяна Навка была замужем за Жулиным с 2000 по 2010 год.
47-летняя Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Также она двукратная чемпионка Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.
Ролик, где заметно обручальное кольцо Дианы Дэвис:
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