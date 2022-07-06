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Валиева, Медведева, Липницкая или Загитова? Полуфинал битвы за звание любимой фигуристки

Валиева, Медведева, Липницкая или Загитова? Полуфинал битвы за звание любимой фигуристки
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Началось голосование за место в финале в совместном спецпроекте «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком».

Вместе с болельщиками мы выбираем, кто из спортсменок наиболее достоин звания «Самая любимая фигуристка России». Групповой этап окончен – восемь фигуристок с наибольшей поддержкой болельщиков вышли в полуфинал. Теперь им предстоит побороться всего за два места в финале.

Голосование в первом полуфинале уже стартовало. Здесь выбрать предстоит из четырёх учениц Этери Тутберидзе. В первом полуфинале представлены: олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, победительницы командного турнира Игр Юлия Липницкая и Камила Валиева, а также двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

Отдать свой голос за любимую фигуристку можно прямо сейчас в телеграм-канале «Ход коньком».

Любимая фигуристка России. Кто выйдет в финал: Медведева, Загитова, Валиева или Липницкая? Любимая фигуристка России. Кто выйдет в финал: Медведева, Загитова, Валиева или Липницкая?
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