Валиева, Медведева, Липницкая или Загитова? Полуфинал битвы за звание любимой фигуристки

Началось голосование за место в финале в совместном спецпроекте «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком».

Вместе с болельщиками мы выбираем, кто из спортсменок наиболее достоин звания «Самая любимая фигуристка России». Групповой этап окончен – восемь фигуристок с наибольшей поддержкой болельщиков вышли в полуфинал. Теперь им предстоит побороться всего за два места в финале.

Голосование в первом полуфинале уже стартовало. Здесь выбрать предстоит из четырёх учениц Этери Тутберидзе. В первом полуфинале представлены: олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, победительницы командного турнира Игр Юлия Липницкая и Камила Валиева, а также двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.



Отдать свой голос за любимую фигуристку можно прямо сейчас в телеграм-канале «Ход коньком».