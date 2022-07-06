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Александра Трусова: я гипнотизирую судей

Александра Трусова: я гипнотизирую судей
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 Александра Трусова рассказала, в чём секрет её успеха, кроме многооборотных прыжков.

На Играх в Пекине Трусова стала первой в истории фигуристкой, приземлившей пять четверных прыжков в произвольной программе.

«Меня отдали в фигурное катание в четыре года. Родители привели меня в секцию, потому что уже тогда я хорошо каталась на роликах. А сейчас я просто не представляю себя в другом виде спорта.

В чём, помимо сложных прыжков, мой секрет? Я смотрю в глаза судьям, чтобы они смотрели на меня и не могли оторваться, гипнотизирую их! (Улыбается)» — приводит слова Трусовой телеграм-канал Sportchic.

В межсезонье Трусова пробует себя в новых дисциплинах – прыжках в длину и с шестом.

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