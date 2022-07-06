Александра Трусова рассказала, чего боится в обычной жизни

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова призналась, чего боится в обычной жизни.

«Кататься на аттракционах. Не на всех, конечно, но на некоторые не сяду никогда в жизни», — приводит слова Трусовой телеграм-канал Sportchic.

На Играх в Пекине Трусова стала первой в истории фигуристкой, приземлившей пять четверных прыжков в произвольной программе.

Ранее Трусова первой в истории исполнила на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) четверные лутц, тулуп и флип, а затем два и три четверных прыжка в одной программе. Фигуристка — первая исполнительница чистого каскада четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.

В межсезонье Александра пробует себя в новых дисциплинах – прыжках в длину и с шестом.