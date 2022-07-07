«Некогда заниматься линиями. Занимаются четверными». Бестемьянова — о постановке программ
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Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду, хореограф Наталья Бестемьянова высказалась о необходимости того или иного музыкального сопровождения в фигурном катании.
«Что лучше для фигурного катания: классика или современная музыка? Нет рецепта. Хороша и та и другая. Важно правильно поставить, донести её.
Когда ставишь классику спортсмену, у которого нет линий, то это очень грустно. Поэтому мне кажется, что современная музыка звучит сегодня на аренах чаще. Именно из-за того, что некогда заниматься линиями. Занимаются четверными прыжками», — рассказала Наталья Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
Также посмотрите видеоролик, где заметно обручальное кольцо Дианы Дэвис:
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