Гольдштейн: иногда тренеры стараются взять музыку, как у других фигуристов, специально

Композитор, музыкальный продюсер Александр Гольдштейн рассказал, что фигуристам не всегда стоит пытаться кататься под музыку, которую уже использовали.
«Моё твёрдое мнение, что если ты берёшь музыку, под которую уже кто-то катался, то должен быть уверен, что сделаешь это лучше. Есть огромный риск, что тебя будут сравнивать, причём не в твою пользу. Можно ли брать? Можно. Но при уверенности, что ты сделаешь лучше, чем у другого.
Бывали ли случаи, когда ко мне приходили два клиента с одинаковой музыкой? Такое было, я пытался их как-то отговорить. Но иногда тренеры стараются взять музыку, как у других фигуристов, специально. Они думают, что программа их воспитанников будет лучше. Отговорить в таких случаях очень сложно. Все уверены в себе. Моя задача — донести всё это до их сведения, а окончательное решение будет уже за тренерами, спортсменами, хореографами. Послушают или не послушают. Послушают — хорошо», — сказал Гольдштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
Как музыка меняет фигурное катание? Рассказываем в первом выпуске спецпроекта «Песнь льда».
Ролик, где заметно обручальное кольцо Дианы Дэвис:
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