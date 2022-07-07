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Гольдштейн: иногда тренеры стараются взять музыку, как у других фигуристов, специально

Гольдштейн: иногда тренеры стараются взять музыку, как у других фигуристов, специально
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Композитор, музыкальный продюсер Александр Гольдштейн рассказал, что фигуристам не всегда стоит пытаться кататься под музыку, которую уже использовали.

«Моё твёрдое мнение, что если ты берёшь музыку, под которую уже кто-то катался, то должен быть уверен, что сделаешь это лучше. Есть огромный риск, что тебя будут сравнивать, причём не в твою пользу. Можно ли брать? Можно. Но при уверенности, что ты сделаешь лучше, чем у другого.

Бывали ли случаи, когда ко мне приходили два клиента с одинаковой музыкой? Такое было, я пытался их как-то отговорить. Но иногда тренеры стараются взять музыку, как у других фигуристов, специально. Они думают, что программа их воспитанников будет лучше. Отговорить в таких случаях очень сложно. Все уверены в себе. Моя задача — донести всё это до их сведения, а окончательное решение будет уже за тренерами, спортсменами, хореографами. Послушают или не послушают. Послушают — хорошо», — сказал Гольдштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

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