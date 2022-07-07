Композитор Гольдштейн: современные правила отталкивают спорт и искусство друг от друга

Композитор, музыкальный продюсер Александр Гольдштейн рассказал, что в условиях современных правил фигурного катания между спортом и искусством оказывается не так много общего.

«Многое зависит, безусловно, от правил и от того, как оценивается программа фигуристов или танцоров на льду. В принципе спортсмены всегда стремятся к тому, чтобы программа была органичной и их движения соответствовали музыке. Но современные правила как раз направлены на то, чтобы оттолкнуть спорт и искусство друг от друга, потому что исполнение самых дорогих по оценке элементов требует очень много времени, которое с хореографическими движениями практически не совпадает. Когда фигуристу нужен разбег на четверной прыжок или на три с половиной, то приходится проехать практически весь каток, а это занимает много времени. Здесь уже не до музыки.

Но есть фигуристы, точнее тренеры, которые думают и стремятся, чтобы программы были сбалансированными, органичными. Многие же выбирают музыку, которая не будет мешать. В этом случае, естественно, никакого художественного впечатления не складывается. А судьи, я считаю, не умеют это правильно оценивать. Судьи обычно очень хороши как специалисты по элементам, но никто никогда не проверяет их уровень художественного образования, то есть программы они оценивают чисто по вкусу.

Когда ещё действовала шестибалльная система оценивания, то оценка за исполнение была привязана к оценке за технику. Я очень надеялся, что с появлением новой системы оценка за исполнение будет достаточно независимой от базовой технической оценки. Однако этого не произошло. Всё плавно перетекло от одного к другому. Оценивание художественного уровня программы, в том числе связи с музыкой, достаточно субъективно. Оценки технические и артистические привязаны друг к другу. Я считаю, что это не совсем правильно. Да, есть программы хорошие и органичные, правильно сделанные. Но программ, которые сделаны неправильно, к сожалению, больше.

Ультра-си программу не портят, но их оценка портит, потому что если вы делаете четверной, то получаете за него баллы, которые будут выше, чем сумма баллов за дорожки и вращения. Мне кажется, здесь отсутствует баланс, а фигуристы в итоге обязывают себя достигать наиболее высокой технической оценки. Это соревнования, я ничего против не имею, но получается такой технический перекос, который уводит в сторону от музыкальности, хореографии», — сказал Гольдштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Как музыка меняет фигурное катание? Рассказываем в первом выпуске спецпроекта «Песнь льда».

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