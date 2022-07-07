«Этот процесс сильно игнорируется». Гольдштейн — об авторских правах в фигурном катании

Композитор, музыкальный продюсер Александр Гольдштейн порассуждал на тему авторских прав в фигурном катании.

«Это не самое сложное, но это должно быть правильно документально оформлено. Этот процесс очень сильно игнорируется. Если ты изменяешь структуру музыки, то ты должен получить официальное разрешение от автора.

У меня был такой случай, когда российские фигуристы (Оксана Домнина и Максим Шабалин. — Прим. «Чемпионата») уехали в Ванкувер, и их музыка для ритмического танца была построена на двух голосах: мужском и женском. Голоса создавали диалог, то есть шли в более-менее шахматном порядке. И вдруг выяснилось, что какая-то фирма, которой принадлежат записи женского голоса, неожиданно прислала письмо в олимпийский комитет, что они против использования этой музыки. Тогда мне пришлось в пожарном варианте сделать аранжировку, пригласить музыкантов, певицу, записать их. Я это отправил в Ванкувер, и в итоге фигуристам не пришлось ничего менять.

Бывает так, что в этом году, например, Элтон Джон был рад, что его музыка использовалась для программы Нэйтана Чена, а у других американских фигуристов группа, которая сделала запись народной песни, объявила, что не хочет, чтобы эта музыка была ещё раз использована, и фигуристам пришлось её заменить. После Олимпийских игр они катались на чемпионате мира под другую музыку. Но в основном это экстраординарные случаи.

Если всё правильно оформлено, то всё будет в порядке. Очень строго к этому относятся организаторы международных соревнований. На внутренних турнирах невысокого уровня люди берут музыку без зазрения совести, и это, безусловно, неправильно. Я по своему статусу могу быстро обратиться к правообладателю, чтобы получить разрешение использовать музыку. Так я сделал для израильской олимпийской команды художественной гимнастики, когда они сообразили, что у них нет ни на что прав. Главное — всё правильно оформлять, тогда практически никогда проблем не будет. Дело техники. Да, это дополнительная работа, но она необходима», — сказал Гольдштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Как музыка меняет фигурное катание? Рассказываем в первом выпуске спецпроекта «Песнь льда».

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