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В китайском фан-клубе Анны Щербаковой рассказали о продажах NFT фигуристки

В китайском фан-клубе Анны Щербаковой рассказали о продажах NFT фигуристки
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В китайском фан-клубе олимпийской чемпионки 2022 года Анны Щербаковой под названием Team EBIFAS (аббревиатура переводится с английского как «Эксклюзивный институт бурого медведя Анны Щербаковой», таких мишек фигуристке постоянно дарят фанаты в огромном количестве) прокомментировали продажи NFT фигуристки.

«Продажи NFT не анонсировались открыто: только в китайском фан-клубе Ани. За пять дней было продано 20 тысяч NFT приблизительно на 1,6 млн юаней (это 13,8 млн рублей по нынешнему курсу. — Прим. «Чемпионата»). Больше половины NFT было продано в первые же 24 часа – примерно на 900 тыс. юаней», — сказали представители Team EBIFAS в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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