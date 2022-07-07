Александра Трусова показала фото с Марком Кондратюком и со своей новой собакой

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новую фотографию в своём телеграм-канале. На снимке Трусова изображена со своим возлюбленным, олимпийским чемпионом 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Марком Кондратюком, и с собакой, которую ей недавно подарили.
«СелМа. Спасибо за это чудо!» — подписала она фотографию.
Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Александры Трусовой.
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Александра Трусова заняла второе место, уступив четыре балла соотечественнице Анне Щербаковой. Кондратюк же по итогам личного первенства среди мужчин расположился на 15-й строчке.
Ролик, где заметно обручальное кольцо Дианы Дэвис:
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