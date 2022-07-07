Илья Авербух прокомментировал уход Дэвис и Смолкина от Игоря Шпильбанда

Призёр Олимпийских игр, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух прокомментировал новость о том, что бывший советский фигурист, а ныне американский тренер Игорь Шпильбанд больше не работает с российским танцевальным дуэтом Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Дэвис и Смолкин тренировались у Шпильбанда с лета 2019 года, именно под его руководством фигуристы добились значительного прогресса.

«Меня отчасти удивил этот переход. Они очень прогрессировали под его руководством. Игорь сделал многое для развития этой пары — и он, и они пахали. У них были хорошие номера в этом сезоне — ритм-танец был одним из самых удачных. Думаю, они благодарны тренеру. Игорь привёл их к попаданию на Олимпиаду. И не просто привёл, они очень достойно катались.

Мы не знаем, что внутри. Этери Георгиевну я не мучал и не спрашивал. Сама она не рассказывала. Значит, были какие-то причины перехода. Самое важное — они продолжают представлять Россию. Нет никаких инсинуаций, что ребята будут менять гражданство. Теперь они будут работать с Алексеем Киляковым и Еленой Новак — когда-то мы катались в одной группе в ЦСКА, затем они эмигрировали в США и показали себя там. Видел их работы, они довольно современны. По-человечески мы дружили до 19 лет, потом не виделись. Я рад, что они состоялись как тренеры», — цитирует Авербуха Sport24.

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.

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