Жулин объяснил, почему Мишина и Галлямов не завоевали личное золото Игр в Пекине

Известный тренер и постановщик Александр Жулин объяснил, почему чемпионы мира — 2021 в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов не выиграли личный турнир на Олимпиаде в Пекине.

Мишина и Галлямов стали бронзовыми призёрами. Золото завоевала китайская пара Суй Вэньцзин / Хань Цун, второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

«Если бы всё было так идеально, то с постановкой «Время вперёд» ребята были бы сейчас олимпийскими чемпионами, а не бронзовыми призёрами. Да, я готов согласиться: подобный музыкальный стиль создаёт совершенно определённое настроение, кураж, но Насте и Саше нужно продолжать развиваться. Для меня они, несмотря на все титулы, в чём-то продолжают оставаться юниорами.

Когда спортсмен не до конца избавился от юниорской психологии, он мало предлагает на тренировках сам. Обычно просто смотрит на наставника или постановщика и повторяет то, что ему показывают. Это не минус, а свойство возраста, которое исчезает со временем. Взамен приходит умение проживать каждую программу, пропускать её через себя.

Думаю, на Играх в Пекине Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли у Мишиной/Галлямова как раз благодаря этому качеству — показали более зрелое катание, более проникновенное, берущее за душу», — приводит слова Жулина RT.