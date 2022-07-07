Жулин объяснил, почему Мишина и Галлямов не завоевали личное золото Игр в Пекине

Известный тренер и постановщик Александр Жулин объяснил, почему чемпионы мира — 2021 в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов не выиграли личный турнир на Олимпиаде в Пекине.
Мишина и Галлямов стали бронзовыми призёрами. Золото завоевала китайская пара Суй Вэньцзин / Хань Цун, второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
«Если бы всё было так идеально, то с постановкой «Время вперёд» ребята были бы сейчас олимпийскими чемпионами, а не бронзовыми призёрами. Да, я готов согласиться: подобный музыкальный стиль создаёт совершенно определённое настроение, кураж, но Насте и Саше нужно продолжать развиваться. Для меня они, несмотря на все титулы, в чём-то продолжают оставаться юниорами.
Когда спортсмен не до конца избавился от юниорской психологии, он мало предлагает на тренировках сам. Обычно просто смотрит на наставника или постановщика и повторяет то, что ему показывают. Это не минус, а свойство возраста, которое исчезает со временем. Взамен приходит умение проживать каждую программу, пропускать её через себя.
Думаю, на Играх в Пекине Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли у Мишиной/Галлямова как раз благодаря этому качеству — показали более зрелое катание, более проникновенное, берущее за душу», — приводит слова Жулина RT.
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